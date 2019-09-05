Es Film'in yapımcılığını üstlendiği Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu merakla beklenmeye başlandı. Yeni sezon için heyecan devam ediyor. Ayrıca Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Son olarak bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan sevilen ismin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid kadrosuna katıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.