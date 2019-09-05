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  • 05.09.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 20:44

Payitaht'a Diriliş'ten oyuncu transferi! 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi 'in 4. sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin izleyiciler. Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Payitaht Abdülhamid dizisinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Son olarak bir dönem 'da rol alan ismin Payitaht Abdülhamid kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul'dan Payitaht Abdülhamid'e bomba transfer!

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu merakla beklenmeye başlandı. Yeni sezon için heyecan devam ediyor. Ayrıca Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Son olarak bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan sevilen ismin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid kadrosuna katıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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