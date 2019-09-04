Zalim İstanbul 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal D 'de ekranlara gelen dizinin yeni sezon fragman seyircide heyecan yarattı. Zalim İstanbul'un Karaçay Köşkü'nde geçen tanıtımı sonrası yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Zalim İstanbul'da sırların ne zaman ortaya çıkacağı merakla bekleniyor. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Zalim İstanbul 10. böüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zalim İstanbul 2. yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek. Zalim İstanbul'un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü'nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre'nin akıbeti ne olacak? Nedim'i kaybettiğini düşünen Agah ne yapacak?

Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.