Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Fenomen dizileri izleyiciyle buluşturan atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5'inci sezonuna ü yeni ismin katıldığı öğrenildi. Dizinin hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? 2019 EDHO 5. sezon oyuncuları kimler?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında yeni sezon tarihi de belli olacak. Dizinin eylül-ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.

YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Dizi, beşinci sezonu ile izleyiciye merhaba diyecek.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.