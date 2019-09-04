Geçen yıl ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova ilk sezonuyla dikkat çekmişti. Eylül ayına geldiğimiz şu günlerde gözler Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon yayın tarihi hakkında gelecek açıklamaya çevrildi. Arama motorlarında bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunun eylül ayının sonlarına doğru başlaması öngörülüyor. Dizinin yeni sezon fragmanında "Yakında" ibaresi yer alıyor.