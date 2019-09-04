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  • 04.09.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 21:22

İlk fragman geldi! 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'nın 2. sezonu için izleyicilerin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenomen dizinin izleyicileri yeni sezonun başlama tarihiyle ilgili araştırmalarını sürdürürken Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak?

Geçen yıl ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova ilk sezonuyla dikkat çekmişti. Eylül ayına geldiğimiz şu günlerde gözler Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon yayın tarihi hakkında gelecek açıklamaya çevrildi. Arama motorlarında bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunun eylül ayının sonlarına doğru başlaması öngörülüyor. Dizinin yeni sezon fragmanında "Yakında" ibaresi yer alıyor.

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