ATV ekranlarında izleyicileri cuma akşamları ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Eylül ayının gelmesi ve dizinin yeni sezonuna ait bir tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından yanıt beklemeye başladı.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.