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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 23:16

Çekimler başladı! 2. sezon ne zaman başlayacak? yayın tarihi...

2. sezon ne zaman başlayacak? Milyonlarca kişinin ekranları başında büyük bir heyecanla takip ettiği Hercai dizisinin yeni sezonu heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hercai izleyicileri arama motorlarında 2. sezon tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, başlayacak? yayın tarihi açıklandı mı? İşte Hercai yeni sezona dair detaylar...

Çekimler başladı! Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında izleyicileri cuma akşamları ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Eylül ayının gelmesi ve dizinin yeni sezonuna ait bir tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından yanıt beklemeye başladı.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.

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