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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 11:05

yeni sezon ilk bölüm 2. fragmanı: Bugün bir kadın daha öldürüldü! Sen Anlat Karadeniz'de hesap zamanı!

yeni sezon ilk bölümüyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de heyecan yine dorukta! Tahir son anda Nefes’i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes’ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına dönen Tahir, Genco’dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. İşte Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölümden ipuçları...

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