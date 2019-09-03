Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölüm 4 Eylül Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Masal kaldığı yerden devam ediyor. Nefes ve Tahir'in büyük aşkı zorlu sınavların üstesinden gelebildi mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölümden ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 54. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 54. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA