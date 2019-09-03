Çukur'ın 3. sezonu için geri sayım başladı. Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile birlikte 3'üncü sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Çukur'un yeni sezonu için hazırlıklar sürerken, diziye ünlü bir ismin katıldığı öğrenildi. Şimdi en çok merak edilenlerden biri de yeni sezonun ne zaman başlayacağı. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması ve böylelikle 3. sezon tarihinin açıklanması bekleniyor.

DAMLA SÖNMEZ ÇUKUR'A KATILDI

Ünlü oyuncu Damla Sönmez Çukur dizisinin kadrosuna katıldı. 3'üncü sezondan itibaren dizide rol alacak oyuncunun Baykal'ın kızı 'Efsun' karakterine hayat vereceği öğrenildi.

AYÇA AYŞİN TURAN, ÇUKUR'DA

Hakan: Muhafız dizisinde kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan'ın yeni sezonda Çukur kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ayça Ayşin Turan'ın, 2'nci sezonda diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz'in yerine geçeceği konuşuluyor.