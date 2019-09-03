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Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölüm fragmanı

03.09.2019 10:37

Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.


"Masal nasıl bir isim sence?"

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.

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