Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur dizisinin yeni sezonu için heyecan sürüyor. Yeni sezonda hangi yeni isimlerin yer aldığı da merak konusu. Dizinin yeni sezonunda Damla Sönmez Efsun karakterini canlandıracak. İzleyiciler bu nedenle şimdi Çukur'un yeni oyuncusu Damla Sönmez kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Damla Sönmez'in hayatı...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez 3 Mayıs 1987'de dünyaya geldi. 2009 yılında Bornova Bornova filmiyle 46. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Türk televizyonunda birçok yapımda yer alan Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü.