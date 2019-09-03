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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 23:44

12. bölümde Ali ve Sevda'nın yolları ayrılacak mı?

Her hafta ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisinin yeni bölümü nefes kesecek. Yeni bölümde Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtuluyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler yaşanacak? Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak? . bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölümde Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden oluyor. Özellikle Ali ve Sevda'nın ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, . bölümde neler olacak? İşte diziye dair detaylar...

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur.

PİLOT, DUYGU İLE GÖRÜŞÜYOR

Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi?

ALİ VE SEVDA NE YAPACAK?

Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?

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