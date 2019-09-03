EDHO'nun yeni sezonuna 3 bomba transfer! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Ekranları başında EDHO'nun yeni sezonunu bekleyen izleyiciler açıklamaları bekliyor. Diziye 3 yeni isim daha katıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair son detaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.
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