Avlu ne zaman başlayacak? Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. 30 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümüyle sezon finali yapan Avlu dizisinin Zerrin'in vurulmasının ardından Avlu karışmıştı. Deniz ile Kudret'in karşı karşıya geldiği sezon finalinin ardından yeni sezonda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Avlu ne zaman başlayacak? Avlu 45. bölüm ne zaman? 2019 Avlu yeni sezon ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu'nun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sezona 20 Eylül tarihinde başlayan dizinin yeni sezona da aynı tarihler aralığında başlaması bekleniyor.

Avlu'nun yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.