Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin başrolünde yer alan Aras Bulut İynemli 3. sezon ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dizinin sezon finalinde, Yücel'in hain planı Yamaç ile İdris'in karşı karşıya getirmişti. Baba-oğul arasından birinin ateş etmesini isteyen Yücel istediğini elde edebilecek mi? Çukur'un yeni sezonunda neler olacak? 2019 Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN ÇUKUR PAYLAŞIMI

Çukur'un sevilen karakteri Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli Instagram hesabından yeni sezon paylaşımı yaptı.

İşte Aras Bulut İynemli'nin paylaşımı:

"3. Sezon 🙌🏻 / 3th Season 🙌🏻 👊🏻👊🏻 #çukur"