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  • 02.09.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 19:51

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte ...

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen diziyle ilgili arama motorlarında Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte ...

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak?

Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul dizisinin yayın tarihi için bekleyiş sürüyor. Zalim İstanbul'un 2. sezon çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler...

ZALİM İSTANBUL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon fragmanında "Başrollerinde Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek'in (Nurten) olduğu Zalim istanbul yakında Kanal D'de başlıyor." açıklaması yapıldı.

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