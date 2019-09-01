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  • Son Güncelleme: 01.09.2019 16:51

ne zaman başlıyor? 2019 Müge Anlı yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte yeni sezon tarihi...

'da yeni sezon için geri sayım başladı. Atv'de uzun yıllardır seyirci karşısına çıkan Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Araştırmacı ve gazeteci Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranlarında ekranlara gelecek. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte 2019 ...

Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile adından sıkça söz ettiren Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi duyurulmuştu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte 2019 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon fragmanı...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmanda Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama geldi. Buna göre, Müge Anlı yeni sezonuyla 2 Eylül'den itibaren atv'de izleyicisiyle buluşacak.

İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı:

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