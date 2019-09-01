Müge Anlı ne zaman başlıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile adından sıkça söz ettiren Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi duyurulmuştu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte 2019 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon fragmanı...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmanda Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama geldi. Buna göre, Müge Anlı yeni sezonuyla 2 Eylül'den itibaren atv'de izleyicisiyle buluşacak.

İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı: