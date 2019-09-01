Hercai ne zaman başlıyor? Fenomen dizileri seyirciyle buluşan atv'nin ilk bölümü 15 Mart'ta yayına başlayan dizisi Hercai'nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin 13. bölüm fragmanı ile birlikte yeni sezon tarihi açıklandı. Peki, Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Hercai 13. bölüm fragmanı...

HERCAİ 2. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hercai'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek olan dizinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Atv'nin resmi internet siresinde yer alan bilgiye göre, Hercai'nin 2. sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

İşte Hercai 2. sezon fragmanı;

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.