Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? Merak edilen sorular yavaş yavaş yanıt buluyor. Show TV'de ekranlara gelen ve yeni sezon çekimlerine başlayan Çukur'un Yamaç'ından flaş paylaşım geldi. 2'nci sezonda kadrosunda ciddi değişiklik yapan dizinin yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN ÇUKUR PAYLAŞIMI

Çukur'un sevilen karakteri Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli Instagram hesabından yeni sezon paylaşımı yaptı.

İşte Aras Bulut İynemli'nin paylaşımı:

"3. Sezon 🙌🏻 / 3th Season 🙌🏻 👊🏻👊🏻 #çukur"