Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Uzun yıllardır atv ekranlarında faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 2286'ıncı bölümüyle sezon finali yapan Müge Anlı'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmanda Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama geldi. Buna göre, Müge Anlı yeni sezonuyla 2 Eylül'den itibaren atv'de izleyicisiyle buluşacak.

İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı: