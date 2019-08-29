Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.08.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 10:49

yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2019 ?

ne zaman başlıyor? sorusu yanıt buldu. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Peki, ? Yeni sezon ne zaman? İşte ...

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Uzun yıllardır atv ekranlarında faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 2286'ıncı bölümüyle sezon finali yapan Müge Anlı'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmanda Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama geldi. Buna göre, Müge Anlı yeni sezonuyla 2 Eylül'den itibaren atv'de izleyicisiyle buluşacak.

İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2019 Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri