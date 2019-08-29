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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 11:30

'in Pilot ve Tuğçe'si için sürpriz parti! Kimse Bilmez 12. yeni bölümde yer yerinden oynayacak!

dizisinin “Pilot” ve “Tuğçe”si, set ekibinin hazırladığı sürpriz doğum günü partisiyle yeni yaşlarını kutladı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez'de Pilot ve Tuğçe karakterine hayat veren ve Zehra Yılmaz yeni yaşları için bol reyting dilediler. İşte Kimse Bilmez dizi setinde yaşananlar ve merakla beklenen Kimse Bilmez 12. bölüm fragmanı...

Atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı fenomen dizisi Kimse Bilmez setinde bu kez kutlama coşkusu vardı. Dizinin başarılı oyuncularından Burak Serdar Şanal ve Zehra Yılmaz'ın doğum günleri, set ekibi ve çalışma arkadaşları tarafından sürpriz bir kutlamayla taçlandı. Çekim esnasında bir anda ışıkların kararmasıyla şaşkına dönen oyuncular, kendileri için hazırlanan pastayı görünce mutluluklarını tüm ekiple paylaştı. Burak Serdar Şanal'ın 31, Zehra Yılmaz'ın ise 25. yaşını kutladığı sürpriz partide eğlence dolu anlar yaşandı.

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