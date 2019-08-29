Atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı fenomen dizisi Kimse Bilmez setinde bu kez kutlama coşkusu vardı. Dizinin başarılı oyuncularından Burak Serdar Şanal ve Zehra Yılmaz'ın doğum günleri, set ekibi ve çalışma arkadaşları tarafından sürpriz bir kutlamayla taçlandı. Çekim esnasında bir anda ışıkların kararmasıyla şaşkına dönen oyuncular, kendileri için hazırlanan pastayı görünce mutluluklarını tüm ekiple paylaştı. Burak Serdar Şanal'ın 31, Zehra Yılmaz'ın ise 25. yaşını kutladığı sürpriz partide eğlence dolu anlar yaşandı.