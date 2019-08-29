Prime time, televizyon yayın akışında 20.00-22.59 arasını kapsayan zaman dilimdir. Bu saatler arasında genellikle diziler, filmler, reality şovlar, eğlence programları ve maçlar yayınlanır. 29 Ağustos Perşembe günü prime time'da kanallarda sevilen ve takip edilen programlar bulunacak. Kanal D'de Çarkıfelek isimli efsane yarışma programı, ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışma programı, Show TV'de Jungle adlı macera-aksiyon türündeki yabancı sinema, TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor ve AEK maçı, Star TV'de Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümü, Beyaz TV'de İntikam Savaşçıları isimli yabancı sinema, A2'de Kırgın Çiçekler dizisi tekrar bölümü, A Haber'de Barış Keskin'in sunumuyla Akşam Ajansı ekranlara gelecek.



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29 Ağustos Perşembe Günü TV'de Hangi Programlar Var?



Kanal D Yayın Akışı

07:15 Küçük Ağa

09:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Haber

20:00 Çarkıfelek

23:15 Afili Aşk (tekrar)

02:45 Gelinim Mutfakta (tekrar)

04:15 Yaralı Kuşlar (tekrar)

05:15 İkizler Memo-Can (tekrar)

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz (tekrar)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 En Zayıf Halka

15:30 Hercai (tekrar)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Savaş Gemisi (yabancı sinema)

01:45 Cennet'in Gözyaşları (tekrar)

04:45 Kırgın Çiçekler (tekrar)

Show TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 İlişki Durumu Karışık (tekrar)

12:15 Kuaförüm Sensin

16:00 Damat Bayıldı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Jungle (yabancı sinema)

22:15 Fİ

23:30 Jungle (tekrar)

01:45 Damat Bayıldı (tekrar)

03:45 Kuaförüm Sensin (tekrar)

05:30 Yeni Gelin (tekrar)