Prime time, televizyon yayın akışında 20.00-22.59 arasını kapsayan zaman dilimdir. Bu saatler arasında genellikle diziler, filmler, reality şovlar, eğlence programları ve maçlar yayınlanır. 29 Ağustos Perşembe günü prime time'da kanallarda sevilen ve takip edilen programlar bulunacak. Kanal D'de Çarkıfelek isimli efsane yarışma programı, ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışma programı, Show TV'de Jungle adlı macera-aksiyon türündeki yabancı sinema, TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor ve AEK maçı, Star TV'de Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümü, Beyaz TV'de İntikam Savaşçıları isimli yabancı sinema, A2'de Kırgın Çiçekler dizisi tekrar bölümü, A Haber'de Barış Keskin'in sunumuyla Akşam Ajansı ekranlara gelecek.
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29 Ağustos Perşembe Günü TV'de Hangi Programlar Var?
Kanal D Yayın Akışı
07:15 Küçük Ağa
09:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Yaralı Kuşlar
17:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Haber
20:00 Çarkıfelek
23:15 Afili Aşk (tekrar)
02:45 Gelinim Mutfakta (tekrar)
04:15 Yaralı Kuşlar (tekrar)
05:15 İkizler Memo-Can (tekrar)
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz (tekrar)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 En Zayıf Halka
15:30 Hercai (tekrar)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Savaş Gemisi (yabancı sinema)
01:45 Cennet'in Gözyaşları (tekrar)
04:45 Kırgın Çiçekler (tekrar)
Show TV Yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık (tekrar)
12:15 Kuaförüm Sensin
16:00 Damat Bayıldı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Jungle (yabancı sinema)
22:15 Fİ
23:30 Jungle (tekrar)
01:45 Damat Bayıldı (tekrar)
03:45 Kuaförüm Sensin (tekrar)
05:30 Yeni Gelin (tekrar)
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