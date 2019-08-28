Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çukur'un 3. sezon hazırlıkları sürüyor. Sezon finalinde Yücel'in planı yüzünden Yamaç ile İdris karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştı. Yücel ikisinden birinin vurulması yönünde yaptığı planın amacına ulaşacak mı? İdris mi yoksa Yamaç mı vuruluyor? Merak edilen sorular yeni sezonda belli olacak. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.