Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 28.08.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 17:08

yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yayın tarihi belli oldu mu?

'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Show TV'de yayınlanan Çukur'un takipçileri heyecanla yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Sezon finalinin ardından yeni sezonda neler yaşanacağı da en çok merak edilenler arasında. Peki, başlayacak? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yayın tarihi belli oldu mu?

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çukur'un 3. sezon hazırlıkları sürüyor. Sezon finalinde Yücel'in planı yüzünden Yamaç ile İdris karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştı. Yücel ikisinden birinin vurulması yönünde yaptığı planın amacına ulaşacak mı? İdris mi yoksa Yamaç mı vuruluyor? Merak edilen sorular yeni sezonda belli olacak. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yayın tarihi belli oldu mu?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri