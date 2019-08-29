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  • 29.08.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 17:22

13. bölüm fragmanı: Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!

2. sezon tarihi belli oldu. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hercai'nin sezon finalinde Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapmıştı. Peki, Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ...

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

Hercai 2. sezon için geri sayım başladı. Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Hercai 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte dizinin ne zaman yayına başlayacağı da belli oldu. Sezon finalinde, Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapmıştı ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olmuştu. Peki, Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Hercai 13. bölüm fragmanı...

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek olan dizinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Atv'nin resmi internet siresinde yer alan bilgiye göre, Hercai'nin 2. sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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