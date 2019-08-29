Çukur ne zaman başlayacak? Çukur'ın sezon finalinde Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşan Koçovalılar'ın akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Akın, Yücel'in hain planına ortak olmuş, sezon finalinin son sahnesinde Yamaç ile İdris karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştı. Silah patlama sesiyle dizi ekranlara ara vermişti. Şimdi ise yeni sezon bekleyişi başladı. Peki, Çukur ne zaman başlayacak? Çukur 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AYÇA AYŞİN TURAN, ÇUKUR'A KATILDI

Hakan: Muhafız dizisinde kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan'ın yeni sezonda Çukur kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ayça Ayşin Turan'ın, 2'nci sezonda diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz'in yerine geçeceği konuşuluyor.