Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı diziye üç yeni isim katıldı. Yayınlanan yeni sezon fragmanı ile birlikte, izleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon kadrosunda kimler var? İşte yeni sezon fragmanı...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar 14. sezonuyla izleyiciye merhaba diyecek. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman 'Yakında' başlığıyla duyuruldu. Dizinin yeni sezon tarihi belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı: