Zahide Yetiş'le'nin yeni sezon tarihi belli oldu! 2019 Zahide Yetiş'le yeni sezon ne zaman başlıyor?

Zahide Yetiş'le yeni sezon ne zaman başlıyor? Show TV'de izleyici karşısına çıkan Zahide Yetiş'le'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan programın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Programın takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Zahide Yetiş'le yeni sezon tarihi ne zaman? İşte Zahide Yetiş'le'nin yeni sezon fragmanı...

ZAHİDE YETİŞ'LE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yayınlanan yeni sezon fragmanı ile birlikte yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli oldu. Zahide Yetiş'le 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.45'te Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

"Zahide Yetiş'le" Türkiye'nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla yeni sezonda Show TV'de izleyicileriyle buluşuyor. Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile Zahide Yetiş hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor.