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  • 28.08.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 12:23

Diriliş Ertuğrul'un devamı ne zaman başlıyor? Diriliş Osman ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak seyirci karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'ın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Dizinin yeni sezonu merakla beklenirken, oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un devamı ? Diriliş Osman ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? 5 sezon boyunca TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman'ın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin hikayesinin ekranlara geleceği dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Fenomen dizileri seyirciyle buluşturan ATV'de Diriliş Osman rüzgarı esecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman yeni sezondan itibaren atv'de sevenleriyle buluşacak.

Ancak dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül-ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Yeni sezonun tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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