Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman? Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Turgay Aydın, Kerem Alışık ve Serpil Tamur'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. sezonu için araştırmalar hız kazandı. Bazı dizilerin yeni sezon tarihinin açıklanması ile birlikte en çok merak edilen diziler arasında Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın henüz yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin önümüzdeki günlerde yeni sezon tanıtımının paylaşılması ve 2. sezon tarihinin açıklanması bekleniyor. Tahminlere göre Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona eylül ayı gibi başlayacak. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.