Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin çözüldüğü ve birçok sosyal sorumluluk projesi ile adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon fragmanı yayınlandı. Haftaiçi her gün Atv'de izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte 2019 Müge Anlı yeni sezon fragmanı...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmanda Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama geldi. Buna göre, Müge Anlı yeni sezonuyla 2 Eylül'den itibaren atv'de izleyicisiyle buluşacak.

İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı: