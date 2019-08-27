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  • 27.08.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 17:05

3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur dizisi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

'un 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Show TV'de yayınlanan Çukur'un 3. sezonu için izleyiciler internet üzerinden araştırmalara başladı. Sezon finalinin ardından yeni sezonda neler olacağı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, ? Çukur dizisi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 3. yeni sezon tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi ünlü isimler yer alıyor. Sezon finalinde Yamaç ile İdris arasında silah patlamış, kimin vurulup vurulmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur dizisi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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