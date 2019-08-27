Çukur 3. yeni sezon tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi ünlü isimler yer alıyor. Sezon finalinde Yamaç ile İdris arasında silah patlamış, kimin vurulup vurulmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur dizisi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.