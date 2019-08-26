Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlıyor? ES Film imzalı Payitaht Abdülhamid dizisinin 4. sezon fragmanı için araştırmalar sürüyor. TRT 1'in fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid için geri sayım başlarken, diziye iki yeni oyuncunun katıldığı öğrenildi. Peki, Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman? Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E 2 YENİ TRANSFER

Payitaht Abdülhamid'in 4. sezonuna iki yeni oyuncu katıldı. Ünlü oyuncu Devrim Yakut ve Alp Akar yeni sezonda yer alacak isimler arasında.

Dizide Devrim Yakut 'Cemile Sultan', Alp Akar ise 'Şehzade Nureddin Efendi' karakterlerini canlandıracaklar.