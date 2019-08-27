Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor? Atv'de yayınlanan Hercai'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Hercai 2. sezon tarihi ne zaman? İşte Hercai 13 bölüm fragmanı...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Hercai'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek olan dizinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Atv'nin resmi internet siresinde yer alan bilgiye göre, Hercai'nin 2. sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

İşte Hercai 2. sezon fragmanı;

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.