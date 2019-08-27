Arka Sokaklar 522. bölümüyle yeni sezona merhaba diyecek. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 14. sezona hazırlanıyor. Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizinin yeni sezon kadrosu da merak edilenler arasında. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon kadrosu belli oldu mu? Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu nedenle yeni sezonun ne zaman başlayacağı da henüz belli olmadı. Kanal D'nin resmi internet adresi üzerinden dizinin 'Yakında' başlayacağı duyuruldu. Yeni sezonun tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON KADROSU BELLİ OLDU MU?

Dizinin yeni sezon kadrosu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon ile ilgili bilgiler belli olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.