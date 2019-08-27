Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.08.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 17:27

yeni sezon kadrosu belli oldu mu? Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlayacak?

dizisinin yeni sezonu için bekleyiş başladı. Kanal D'de ekranlara gelen dizinin 14. sezonu için hazırlıklar sürüyor. 521'inci bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, belli oldu mu? Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar yeni sezon kadrosu belli oldu mu?

Arka Sokaklar 522. bölümüyle yeni sezona merhaba diyecek. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 14. sezona hazırlanıyor. Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizinin yeni sezon kadrosu da merak edilenler arasında. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon kadrosu belli oldu mu? Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu nedenle yeni sezonun ne zaman başlayacağı da henüz belli olmadı. Kanal D'nin resmi internet adresi üzerinden dizinin 'Yakında' başlayacağı duyuruldu. Yeni sezonun tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON KADROSU BELLİ OLDU MU?

Dizinin yeni sezon kadrosu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon ile ilgili bilgiler belli olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriArka Sokaklar yeni sezon kadrosu belli oldu mu? Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri