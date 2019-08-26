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  • 26.08.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 16:10

3. sezon ne zaman başlıyor? 2019 Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

'un yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin sezon finalinde Yamaç ile İdris'in bulunduğu mekanda patlayan silahtan kimin vurulduğu merak konusu olmuştu. İzleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, başlıyor? 2019 Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor?

Çukur ne zaman başlıyor? Show TV'de yayınlanan başrollerini Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi ünlü isimlerin paylaştığı Çukur'un 3. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin heyecan dozu yüksek geçen sezon finalinin ardından yeni sezona hazırlıklar sürüyor. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? 2019 Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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