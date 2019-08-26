La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesi oluşturan La Casa De Papel'in sürükleyici son sezonunun ardından yeni sezonda neler olacağı merak edilmeye başlandı. Dizinin yönetmeni yeni sezonun olacağını duyurduktan sonra yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezon devamı ne zaman? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.