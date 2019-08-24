Müge Anlı ne zaman başlayacak? Atv ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Programı takip eden seyirciler, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yayınlanan fragmanla yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon fragmanı...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmanda Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama geldi. Buna göre, Müge Anlı yeni sezonuyla 2 Eylül'den itibaren atv'de izleyicisiyle buluşacak.

İşte Müge Anlı yeni sezon fragmanı: