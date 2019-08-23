Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İzleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul dizisinin 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Bir süre önce sezon finali yaparak kısa bir süreliğine ekranlara veda eden Zalim İstanbul'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok izleyici Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

ZALİM İSTANBUL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.