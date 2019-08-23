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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 02:01

Geri sayım sürüyor! 2. sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonuyla dikkat çeken Zalim İstanbul dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Zalim İstanbul'un 2. sezon çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlıyor?

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İzleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul dizisinin 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Bir süre önce sezon finali yaparak kısa bir süreliğine ekranlara veda eden Zalim İstanbul'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok izleyici Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

ZALİM İSTANBUL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

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