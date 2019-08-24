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  • 24.08.2019 15:45
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 15:45

'a bomba transfer! ? olacak?

ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek olan Diriliş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Diriliş'in takipçilreri yeni sezonda hangi oyuncuların yer alacağını merak ediyor. Osman Gazi karakterine hayat verecek Burak Özçivit'in yanına bomba ismin geleceği öğrenildi. Peki, ? olacak?

Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman için geri sayım başladı. Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin açıklanmasının ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncunun Diriliş Osman ile ekranlara döneceği öğrenildi. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak seyirci karşısına çıkacak olan Diriliş Osman atv'de ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Ancak yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin eylül-ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Yeni sezonun tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Konu ile ilgili gelişmeleri takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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