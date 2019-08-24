13. sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyiciler Eylül ayına az bir zaman kala Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacağını merak ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği Arka Sokaklar 14. sezon fragmanı yayınlandı. İşte yeni sezona dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 522. BÖLÜM FRAGMANINDA MESUT ÖLECEK Mİ?

Mesut karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni sezon ilk bölümde netleşecek.