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  • 25.08.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 00:07

14. sezon fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 522. bölüm fragmanında Mesut ölecek mi?

'ın 14. sezonu için heyecanı bekleyiş başladı. Cuma akşamları izleyicileri ekranları başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Arka Sokaklar'ın sevilen oyunculardan birisi sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını duyurmuştu. Yayıncı kuruluş Kanal D Arka Sokaklar 14. sezon fragmanını yayınlandı. İşte merakla beklenen yeni sezon fragmanı...

Arka Sokaklar 14. sezon fragmanında Mesut ölecek mi?

13. sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyiciler Eylül ayına az bir zaman kala Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacağını merak ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği Arka Sokaklar 14. sezon fragmanı yayınlandı. İşte yeni sezona dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 522. BÖLÜM FRAGMANINDA MESUT ÖLECEK Mİ?

Mesut karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni sezon ilk bölümde netleşecek.

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