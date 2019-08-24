ATV ekranlarında salı günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Ömür'ün istenme sahnesiyle sezon finali yapan EDHO'nun yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair son detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

şkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.