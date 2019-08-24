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  • 24.08.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 18:34

EDHO yeni sezon tarihi açıklandı mı? ?

? Ekranları başında dizilerin yeni sezonlarını bekleyen pek çok kişi yeni sezonla ilgili açıklamaları bekliyor. Muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki, EDHO yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte diziye dair merak edilenler...

EDHO 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında salı günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Ömür'ün istenme sahnesiyle sezon finali yapan EDHO'nun yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair son detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

şkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

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