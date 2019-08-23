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  • 23.08.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 19:02

ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanında büyük sürpriz! Yeni sezon tarihi...

Her hafta cuma akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecan başladı. Eylül ayına az bir zaman kala Hercai'nin yeni sezonu için heyecanı devam sürerken, arama motorlarında ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, başlayacak? İşte Hercai'nin yeni sezon fragmanı...

Heyecan dorukta! Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında reyting sıralamalarında zirveyi bırakmayan Hercai dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler Hercai 2. sezonun hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, heyecanla beklenen Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? Son olarak Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.

İşte Hercai'nin yeni sezon tanıtımı...

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