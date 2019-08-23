ATV ekranlarında reyting sıralamalarında zirveyi bırakmayan Hercai dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler Hercai 2. sezonun hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, heyecanla beklenen Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? Son olarak Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.

İşte Hercai'nin yeni sezon tanıtımı...