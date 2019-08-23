Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D'de yayınlanan Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıkıyor. 67. hafta bölümüyle ekranlara gelen yarışmanın bu bölümünde elenen isim ve haftanın birincisi açıklandı. Bu bölümde, Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çiftinden birise yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Gelinim Mutfakta 67. hafta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 335. Bölümünde elenen yarışmacı belli oldu!

Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 335. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!

Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Hüsniye-Hatice Karabulut çiftinden birisi kazandı!

GELİNİM MUTFAKTA 336. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü yayınlanacak olan 336. Bölümün fragmanı yayında! Besime Hanım ve Gülcan'ın yerine gelen yarışmacılar herkesi şaşırtıyor!

Yeni hafta, yeni yarışmacılar, yeni heyecanlar... Gülcan'ın gitmesi ile mutfakta bayram havası esiyor. Geride kalanlar göbek atarak bu durumu kutluyor. Besime Hanım ve Gülcan'ın yerine gelen yarışmacılar ise, hem Fatih Ürek'i, hem de diğer yarışmacıları çok şaşırtıyor!