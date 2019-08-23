Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Cuma akşamları ekranları başında Arka Sokakları takip eden izleyiciler yeni sezon tarihiyle ilgili gelecek açıklamayı bekliyor. Son olarak diziden sevilen bir oyuncusu sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını duyurmuştu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluş Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihini açıklamadı. Ancak dizinin Eylül ayının ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.