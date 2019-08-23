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  • 23.08.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 21:20

başlayacak? Sevilen isim diziden ayrıldı! Yeni sezon tarihi...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar bir süre önce sezon finali yaparak kısa bir süreliğine ekranlara veda etti. Dizinin izleyicileri Eylül ayına az bir zaman kala başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, tarihi açıklandı mı? İşte diziye dair detaylar...

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Cuma akşamları ekranları başında Arka Sokakları takip eden izleyiciler yeni sezon tarihiyle ilgili gelecek açıklamayı bekliyor. Son olarak diziden sevilen bir oyuncusu sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını duyurmuştu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluş Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihini açıklamadı. Ancak dizinin Eylül ayının ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

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