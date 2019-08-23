Behzat Ç. dizisi yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 5. bölümü 22 Ağustos Perşembe günü yayınlandı. Son bölümle birlikte izleyiciler arama motorlarında Behzat Ç. 6. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.
BEHZAT Ç. 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Behzat Ç. 6 bölümüyle 29 Ağustos tarihinde izleyici karşısına çıkacak.
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