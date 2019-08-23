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  • 24.08.2019 00:28
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 00:28

6. bölüm ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Blu TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Diziyi izleyen izleyiciler son bölümün ardından Behzat Ç. 6. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Heyecanla beklenen Behzat Ç. 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

Behzat Ç. 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç. dizisi yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 5. bölümü 22 Ağustos Perşembe günü yayınlandı. Son bölümle birlikte izleyiciler arama motorlarında Behzat Ç. 6. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

BEHZAT Ç. 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Behzat Ç. 6 bölümüyle 29 Ağustos tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

BEHZAT Ç. 6. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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