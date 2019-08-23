Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin sezon finali izleyicide heyecan yaratmıştı. Dizinin geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırıyor. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Hangi oyuncu diziye dahil oldu? İşte detaylar...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.