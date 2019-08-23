Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman başlayacak sorusu Payitaht Abdülhamid dizisinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında izleyicileri her hafta ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusunun Payitaht Abdülhamid kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.