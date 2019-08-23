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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 01:49

Diriliş'ten Payitaht'a bomba transfer! 4. sezon ne zaman başlayacak?

Her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Es Film'in yapımcılığını üstlendiği dizisinin yeni sezonu için heyecan sürüyor. Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan sevilen ismin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid kadrosuna katıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilenler...

Diriliş Ertuğrul'dan Payitaht Abdülhamid'e bomba transfer!

Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman başlayacak sorusu Payitaht Abdülhamid dizisinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında izleyicileri her hafta ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusunun Payitaht Abdülhamid kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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