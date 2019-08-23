Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın henüz yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin önümüzdeki günlerde yeni sezon tanıtımının paylaşılması ve 2. sezon tarihinin belli olması bekleniyor. Tahminlere göre Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona Eylül ayı gibi başlayacak. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.