Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Özellikle dizinin son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Benim Tatlı Yalanım 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna Nejat'a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat'a yanlış mektubu vermiştir.