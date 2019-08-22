Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Orijinal başlığı yaklaşık 70 kelimeden oluşan Robinson Crusoe adlı romanın yazarı kimdir?" sorusu yarışmacıları zorladı. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Orijinal başlığı yaklaşık 70 kelimeden oluşan Robinson Crusoe adlı romanı kim yazdı?

A: Lewis Carroll

B: Ernest Hemingway

C: John Steinbeck

D: Daniel Defoe

DOĞRU CEVAP: Daniel Defoe

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?