ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Miryakefalon Savaşı'nda Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'a yenilen Doğu Roma İmparatoru hangisidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Miryakefalon Savaşı'nda Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'a yenilen Doğu Roma İmparatoru hangisidir?

A: Roman Diyojen

B: Konstantin Palaiologos

C: Manuel Kommenos

D: Mihail Dukas

DOĞRU CEVAP: Manuel Kommenos

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?