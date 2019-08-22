Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan ve adını değiştiren boksör kimdir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan ve adını değiştiren boksör kimdir? sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan ve adını değiştiren boksör kimdir?
A: Mike Tyson
B: Sonny Liston
C: Muhammed Ali
D: Lwnnox Lewis
DOĞRU CEVAP: Muhammed Ali
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