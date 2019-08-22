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  • 22.08.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 21:51

Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan ve adını değiştiren boksör kimdir?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan adını değiştiren boksör kimdir? " sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Peki, Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan adını değiştiren boksör kimdir? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Adını değiştiren boksör kimdir?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan ve adını değiştiren boksör kimdir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan ve adını değiştiren boksör kimdir? sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Doğum adı Cassisus Marcellus Clay olan ve adını değiştiren boksör kimdir?

A: Mike Tyson

B: Sonny Liston

C: Muhammed Ali

D: Lwnnox Lewis

DOĞRU CEVAP: Muhammed Ali

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